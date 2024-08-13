Психолог подчеркнула важность отцовских объятий для ребенка

Отцам не стоит стесняться обнимать своих детей и проявлять нежность. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова. По ее словам, отцовская забота создает ощущение безопасности, комфорта и защиты.

«Это помогает детям чувствовать любовь и принятие родителей. Объятия помогают детям уменьшать стресс и тревогу, повышать самооценку и формировать глубокую эмоциональную связь со взрослыми», — отметила Кузовкова.

Она добавила, что объятия учат детей тактильно выражать любовь и способствуют развитию здоровых отношений с родителями.

Психолог и методолог Rebotica Ирина Красинская до этого перечислила главные ошибки родителей в воспитании детей. Среди них недостаток общения и объятий, предвзятое отношение к увлечениям ребенка, сравнение с другими детьми, а также отвержение и физические наказания.

Ранее родителям дали советы, как научить ребенка планировать свое время.