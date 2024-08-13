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Магнитная буря на Земле закончилась

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле завершилась

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Магнитная буря, начавшаяся на Земле в понедельник, подошла к завершению. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится на уровне 2-3, что соответствует спокойному состоянию поля Земли», — говорится в сообщении.

По данным исследователей, Земля вышла из облака солнечной плазмы, поэтому возобновление бури маловероятно. Однако в настоящее время существуют риски новых вспышек и выбросов в сторону планеты. Ученые отмечают, что риски сохранятся на высоком уровне еще не менее двух-трех суток.

Также лаборатория предоставила прогноз, согласно которому магнитная буря должна была начаться после 18:00 по московскому времени 9 августа, а ее уровень оценивался как средний (G2). В итоге ученые зафиксировали сильную магнитную бурю (G3) утром 12 августа.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что из-за прошедшей на Земле магнитной бури жители столичного региона могли наблюдать полярное сияние.

Ранее объяснялось, почему на Земле участились магнитные бури.

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