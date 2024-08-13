Найдены двое пропавших в «Судже» сотрудников украинского «Нафтогаза». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На связь с сотрудниками, Юрием и Вадимом, смог выйти россиянин, работавший на станции. Сообщается, что ВСУ при атаке на Курскую область эвакуировали сотрудников в Сумы. При этом один из них, отличающийся, по словам российского коллеги, «либеральными» взглядами, попытался выступить против нападения на Курскую область, после чего получил от украинских бойцов огнестрельное ранение. Сейчас оба украинца находятся на родине, однако в России числятся пропавшими без вести.

До этого сообщалось, что работавшие на газовой станции «Суджа» украинцы пропали после атаки ВСУ.

Всего на газовой станции работало три гражданина Украины. Один из них вернулся на родину после начала специальной военной операции. Оставшиеся украинцы продолжали работу в Курской области.

6 августа станция подверглась атаке ВСУ, в результате чего один из снарядов пробил стену и попал в кабинет газовщиков. По данным Mash, после этого украинские граждане пропали. Сейчас они числятся пропавшими без вести.

Ранее «Газпром» заявил о продолжении прокачки газа в Европу через Суджу.