Украинские сотрудники газовой станции в Курской области пропали после атаки ВСУ

Двое украинских сотрудников газовой станции «Суджа» пропали без вести после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, всего на газовой станции работало три гражданина Украины. Один из них вернулся на родину после начала специальной военной операции. Оставшиеся украинцы продолжали работу в Курской области.

6 августа станция подверглась атаке ВСУ, в результате чего один из снарядов пробил стену и попал в кабинет газовщиков. По данным Mash, после этого украинские граждане пропали. Сейчас они числятся пропавшими без вести.

ВСУ 6 августа попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

13 августа глава Суджанского района Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой.

Ранее житель Суджи спас пятерых детей из-под обстрела.