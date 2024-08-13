Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские сотрудники газовой станции в Курской области пропали после атаки ВСУ

Mash: два работавших на газовой станции «Суджа» украинца исчезли после атаки ВСУ

close
100%
«Алексей Смирнов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Двое украинских сотрудников газовой станции «Суджа» пропали без вести после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, всего на газовой станции работало три гражданина Украины. Один из них вернулся на родину после начала специальной военной операции. Оставшиеся украинцы продолжали работу в Курской области.

6 августа станция подверглась атаке ВСУ, в результате чего один из снарядов пробил стену и попал в кабинет газовщиков. По данным Mash, после этого украинские граждане пропали. Сейчас они числятся пропавшими без вести.

ВСУ 6 августа попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

13 августа глава Суджанского района Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой.

Ранее житель Суджи спас пятерых детей из-под обстрела.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами