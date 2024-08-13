Трамп заявил о плохом отношении стран Евросоюза к США

Страны Евросоюза (ЕС) плохо относятся к Соединенным Штатам Америки (США), которые защищают их, а также позволяют извлекать большую выгоду из обоюдных торговых отношений. Об этом заявил бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время интервью миллиардеру Илону Маску, трансляция их беседы велась в соцсети X.

«Я отлично знаком с ЕС. Мы защищаем их в составе НАТО. А они плохо относятся к нашей стране», — заявил бывший американский лидер.

Трамп подчеркнул, что «если сложить вместе экономики» Евросоюза, то они будут практически сопоставимы с США. Но несмотря на это, Вашингтон выделяет на коллективную оборону и на помощь Украине гораздо большие суммы.

По словам экс-главы Белого дома, США выделили Украине порядка $250 млрд, тогда как ЕС — лишь $71 млрд. Более того, США субсидировали НАТО. Трамп также напомнил, что когда стал президентом США, то приказал странам – участницам альянса вносить средства.

Экс-президент США также заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах вновь надеется поладить с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее «Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США после Трампа.