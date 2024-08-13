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Власти описали обстановку в Суджанском районе Курской области

Глава Суджанского района Богачев назвал обстановку на месте тяжелой

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой. Его слова передает ТАСС.

«Обстановка тяжелая», — сказал он.

Накануне сообщалось, что официальные сайты администраций города Суджи и Суджанского района Курской области не обновлялись с 31 июля, несмотря на атаку украинских войск на регион.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км. Эвакуации подлежат 180 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Суджи спас пятерых детей из-под обстрела.

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