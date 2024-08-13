Двоих россиян обвиняют в теракте на объектах РЖД в интересах ГУР Украины

Следственный комитет России обвинил россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву в совершении теракта на объектах «Российских железных дорог» (РЖД) в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом говорится в материалах уголовного дела, передает ТАСС.

Согласно этим документам, Туриева родилась в Днепродзержинске (украинское название — Каменское), а после развала Советского Союза получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой, работала в области косметологии. У женщины есть маленький ребенок, она замужем. Косяченко до ареста работал тренером по единоборствам.

Туриева и Косяченко были задержаны в сентябре 2023 года. По данным ТАСС, обвиняемые получили задание через Viber и Telegram от сотрудников ГУР на совершение теракта на двух объектах железной дороги. В материалах уголовного дела при этом не упоминается, какой именно участок дороги и где именно в России повредили злоумышленники.

В документе также говорится, что не все фигуранты дела установлены, в ходе расследования преступления в нем могут появиться новые эпизоды.

По решению Басманного суда Москвы, Туриева и Косяченко будут содержаться под стражей до середины ноября 2024 года.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.