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Украинские власти вывозят заводы с Запорожья в Западную Украину

Рогов: Киев вывозит оборудование с заводов Запорожья на Западную Украину

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Gorloff-KV/Shutterstock/FOTODOM

Власти Украины вывозят оборудование с промышленных заводов Запорожья в регионы Западной Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

«Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов города Запорожья, временно оккупированного украинскими боевиками», — рассказал он.

По словам Рогова, людям предлагается в принудительной форме уволиться или перебраться туда, без каких-либо возможностей там нормально обустроиться и с высочайшими ценами на аренду жилья.

25 июня советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ принудительно вывозят население прифронтового Торецка для того, чтобы сократить число свидетелей военных преступлений украинской армии.

В апреле сообщалось, что украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе только заводы для ремонта военной техники.

Ранее ВСУ открыли огонь по Энергодару.

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