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Мужчина получил тяжелое ранение после атаки ВСУ в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: дрон ВСУ атаковал машину в селе Черемошное

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, тяжелое ранение получил мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

Глава области также добавил, что медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавшему жизнь.

До этого сообщалось, что с 12 августа будет закрыт въезд в Краснояружский район Белгородской области. Глава района Андрей Миськов назвал запрет на въезд «вынужденной временной мерой», которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.

12 августа Вячеслав Гладков заявил, что примерно 50-70% жителей Шебекино покинули территорию города. В этот же день он доложил президенту России Владимиру Путину о том, что ситуация в регионе ухудшилась.

Ранее в сети появилось видео удара по ВСУ на границе Белгородской области.

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