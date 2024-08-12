Сайт одного из городов Курской области перестал обновляться после 31 июля

Официальные сайты администраций города Суджи и Суджанского района Курской области не обновлялись с 31 июля, несмотря на атаку украинских войск на регион. Об этом сообщается в Telegram-канале BRIEF.

«На них (сайтах. — «Газета.Ru») нет никакой информации об эвакуации, пунктах временного размещения и буквально номеров экстренных служб», — говорится в материале.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли границу и попытались зайти вглубь Курской области. По информации министерства обороны РФ, украинские формирования атаковали позиции Вооруженных сил РФ в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Более того, в течение всего дня несколько других городов и сел подвергались обстрелам. Особенно напряженной стала ситуация в городе Суджи.

8 августа военное ведомства страны сообщило, что на территории Суджанского и Кореневского районов продолжаются бои. Из-за действий ВСУ в Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции.

12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что украинские военные взяли под свой контроль 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию региона составила 12 км.

В тот же день президент РФ Владимир Путин назвал атаку ВСУ на приграничье попыткой остановить наступление российских войск на поле боя. Глава государства пообещал, что Москва достойно ответит на это нападение Киева.

Ранее жителей Курской области предупредили о рассылке фейковых призывов к эвакуации.