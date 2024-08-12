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Мошенники обзванивают жителей города в Курской области от имени его главы

Глава Льгова Алексей Клемешов заявил о мошеннических звонках от его имени

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Алексей Клемешов/VK

Глава курского города Льгов Алексей Клемешов заявил, что украинские мошенники обзванивают жителей населенного пункта от его имени. Пост с соответствующим содержанием появился в личном Telegram-канале чиновника.

«Противник продолжает рассылку и обзвон в Telegram от моего имени», — говорится в заявлении.

В связи с этим Клемешов подчеркнул, что никогда не звонит другим людям через данный мессенджер. Чиновник призвал местных жителей не поддаваться на провокации мошенников, а также не выполнять их просьбы и требования.

10 августа глава города Льгов заявил о стабильной обстановке в населенном пункте на фоне атаки украинских войск на Курскую область. Как он сказал, власти усиленно работают над обеспечением людей всем необходимым.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь Курской области. На следующий день начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских солдат на территории страны остановлено.

8 августа министерство обороны РФ рассказало о боях в Суджанском и Кореневском районах. Из-за действий ВСУ на территории трех областей — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции.

Днем 12 августа российский президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах. Во время заседания глава государства пообещал Киеву достойный ответ на атаку.

Ранее жителей Курской области предупредили о рассылке фейковых призывов к эвакуации.

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Атаки на Курскую область
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