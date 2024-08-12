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Власти Белгородской области не могут оказать помощь 115 тысячам жителей приграничья

Гладков: 115 тысяч жителей приграничья остаются без помощи медиков и спасателей

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В Белгородской области местные власти не могут оказать помощь жителям ряда приграничных территорий из-за непрекращающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

По словам Гладкова, спасатели и медики не могут заезжать на приграничные территории из-за того, что противник уничтожает их технику. Во многих случаях не удается восстановить электроснабжение.

«Мы понимаем, что приближение зимы кратно увеличит проблему», — сказал губернатор.

По его словам, проблема затрагивает около 115 тысяч человек по приграничью.

Утром 6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск по территории России было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что пострадавшим жителям Белгородской области хотят увеличить компенсации.

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