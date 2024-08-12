В Курской области усилят патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти региона усилят патрули для защиты от мародеров со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы», — сказал он.

Смирнов отметил, что патрулирование будет усилено.

Также Смирнов рассказал, что на текущий момент из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тыс. жителей, еще около 180 тыс. человек ожидают помощи. Врио губернатора добавил, что регион в полной мере обеспечен запасами лекарств и донорской крови. По его словам, для оказания помощи в Курскую область прибыло более 400 врачей.

Ранее было названо число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.