Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области усилят патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ

Смирнов: в Курской области усилят патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ

close
100%
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти региона усилят патрули для защиты от мародеров со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы», — сказал он.

Смирнов отметил, что патрулирование будет усилено.

Также Смирнов рассказал, что на текущий момент из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тыс. жителей, еще около 180 тыс. человек ожидают помощи. Врио губернатора добавил, что регион в полной мере обеспечен запасами лекарств и донорской крови. По его словам, для оказания помощи в Курскую область прибыло более 400 врачей.

Ранее было названо число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами