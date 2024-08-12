Губернатор Белгородской области сообщил об ухудшении ситуации в регионе

Губернатор Вячеслав Гладков Белгородской области доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в регионе ухудшилась ситуация. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, в области за последнее время ситуация улучшилась только по Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года.

«Было только две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась», — сказал Гладков.

Он заявил, что там очень сильно выросло количество обстрелов как минометами, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), так и кратно увеличились атаки беспилотников.

Как обратил внимание губернатор, в регионе растет и количество разрушений. Он сообщил, что с начала специальной военной операции (СВО) в области пострадало свыше 30 тыс. домов и квартир.

«Сейчас мы восстановили 25 тыс., но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать», — продолжил Гладков.

Он также сказал, что сейчас самая тяжелая ситуация наблюдается в городе Шебекино, где проживает 38 тыс. человек. При этом в Шебекинском городском округе живет 85 тыс. человек. По расчетам властей области, около 50-70% жителей этого населенного пункта покинули его.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.