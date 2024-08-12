Волонтеры вывезли около двух тысяч человек из приграничных районов Курской области

Волонтеры вывезли из приграничных районов Курской области порядка двух тысяч человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в приграничных районах страны, стенограмму публикует сайт Кремля.

Врио главы региона отметил, что несмотря на работу волонтеров, не все жители приграничных населенных пунктов соглашаются покинуть свои дома. В настоящее время там продолжают работать продуктовые магазины.

Смирнов добавил, что населенные пункты, а также районные центры в приграничных районах Курской области опустели, однако их занимают военные части Вооруженных сил России.

Врио губернатора Курской области, среди прочего, сообщил, что глубина проникновения украинских войск на территорию российского региона составляет 12 километров, тогда как ширина — 40 километров. Также по заданию министерства обороны РФ ведется строительство 90 взводно-опорных пунктов.

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