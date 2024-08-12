Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области

Путин: нет гарантий, что обстановка в Брянской области будет спокойной

Относительное спокойствие в Брянской области не гарантирует, что такая обстановка будет сохраняться, нужно готовиться к разным сценариям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по ситуации в приграничных районах страны, стенограмму заседания публикует сайт Кремля.

«Я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что все вопросы, которые нужны для обсуждения, для подготовки к любому развитию ситуации вместе с МЧС России «заранее нужно подготовить и решить».

Президент подчеркнул, что перед министерством обороны РФ стоит главная задача: выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с российских территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы.

Атаки на Курскую область начались 6 августа. На шестой день в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований украинской армии продолжается. Подробности — в сводке «Газеты.Ru».

Ранее Путин отметил увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами