Путин призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области

Относительное спокойствие в Брянской области не гарантирует, что такая обстановка будет сохраняться, нужно готовиться к разным сценариям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по ситуации в приграничных районах страны, стенограмму заседания публикует сайт Кремля.

«Я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что все вопросы, которые нужны для обсуждения, для подготовки к любому развитию ситуации вместе с МЧС России «заранее нужно подготовить и решить».

Президент подчеркнул, что перед министерством обороны РФ стоит главная задача: выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с российских территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы.

Атаки на Курскую область начались 6 августа. На шестой день в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований украинской армии продолжается. Подробности — в сводке «Газеты.Ru».

Ранее Путин отметил увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны.