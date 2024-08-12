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Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Тишковец: 12 августа станет самым прохладным днем лета

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Depositphotos

Понедельник, 12 августа, станет самым холодным днем лета в столичном регионе. Об этом заявил синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что погода будет облачная с прояснениями, однако температура воздуха будет ниже обычного.

«Сегодня синоптическая карта будет представлена североатлантическим циклоном, центр которого окажется над Татарстаном. Ну и Центральная Россия окажется в тыловой части вихря», — сообщил он.

Тишковец сообщил, что воздух в российской столице прогреется до +17-19 °С, в Подмосковье — до 15-20 °С.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со среды и до конца рабочей недели в Москве осадков не ожидается, но местами возможны кратковременные дожди. По его словам, со среды условий для существенных осадков не наблюдается.

Ранее сообщалось, что юг Сибири и Дальний Восток ждут жара и сильные дожди.

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