Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Росатома» объяснил значение удара ВСУ по градирне ЗАЭС

Лихачев: удар ВСУ по градирне ЗАЭС — это выход на новый уровень атомной агрессии

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Атака украинских войск, повредившая градирню Запорожской АЭС, означает выход Киева на новый уровень агрессии против российских атомных объектов, считает гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его цитирует РИА Новости.

«То, что случилось на Запорожской станции прошлой ночью, — это совершенно другой уровень такой, я бы сказал, адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» также заявил, что ВСУ хотели накрыть своей атакой не только инфраструктуру ЗАЭС, но спасателей, которые приехали тушить начавшийся пожар. Помимо этого, Лихачев не исключил, что поврежденную градирню придется заменить.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

По данным МЧС, в результате удара пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

Ранее глава МАГАТЭ назвал безрассудными атаки на Запорожскую АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами