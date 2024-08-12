Глава «Росатома» объяснил значение удара ВСУ по градирне ЗАЭС

Атака украинских войск, повредившая градирню Запорожской АЭС, означает выход Киева на новый уровень агрессии против российских атомных объектов, считает гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его цитирует РИА Новости.

«То, что случилось на Запорожской станции прошлой ночью, — это совершенно другой уровень такой, я бы сказал, адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» также заявил, что ВСУ хотели накрыть своей атакой не только инфраструктуру ЗАЭС, но спасателей, которые приехали тушить начавшийся пожар. Помимо этого, Лихачев не исключил, что поврежденную градирню придется заменить.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

По данным МЧС, в результате удара пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

Ранее глава МАГАТЭ назвал безрассудными атаки на Запорожскую АЭС.