Стало известно, повлияло ли возгорание на ЗАЭС на безопасность станции

Возгорание башенной градирни Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате удара беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) не повлияло на радиационную безопасность станции. Об этом сообщила федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, передает ТАСС.

Уточняется, что энергоблоки АЭС находятся в «холодном состоянии».

«Возгорание не оказало влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС», — говорится в публикации.

До этого мэр города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что удары ВСУ по Энергодару, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), приняли системный характер.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака на Запорожскую АЭС была безрассудной.