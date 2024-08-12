Замглавы минэнерго Украины поймали на взятке

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании неназванного замглавы минэнерго Украины при получении взятки в $500 тыс. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале украинской службы.

Сообщается, что чиновник, злоупотребляя своими полномочиями, за эту сумму пообещал беспрепятственно передать в пользование руководителей госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна ценное горнодобывающее оборудование из шахт Покровского района ДНР. Сложности с вывозом этого оборудования для руководителей госпредприятия были связаны с его высокой ценностью и недостаточной гарантией сохранности оборудования на фоне боевых действий, из-за которых регулирующие службы не одобряли его демонтаж и доставку на новое место.

Вместе с заместителем министра энергетики Украины были задержаны трое предполагаемых соучастников коррупционной схемы.

До этого СБУ задержала высокопоставленных чиновников таможни за взятки с подчиненных.

Ранее МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией для Украины.