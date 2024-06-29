Украине выдвинули требования по борьбе с коррупцией

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией и продолжения международной финансовой поддержки. Об этом сообщает Bloomberg.

Например, Киев должен привести таможенные операции в соответствие с законодательством Евросоюза, а также обеспечить прозрачность найма руководства и персонала.

К концу сентября 2024 года Украине необходимо провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), аудиторов отберут международные партнеры, говорится в публикации.

Также Киеву нужно оптимизировать налоговые льготы в связи с необходимостью увеличения доходов бюджета, мобилизовать внутренние доходы, а также смягчить денежно-кредитную политику.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал граждан, которые поднимают тему коррупции в стране.

По словам главы офиса украинского лидера, некоторые люди намеренно масштабируют проблему, поскольку «иначе может потеряться смысл их работы».

Ранее замгенпрокурора Украины Вербицкого отстранили от должности из-за коррупции.