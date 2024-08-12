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На ЗАЭС измерили уровень радиации после атак ВСУ

Пресс-служба ЗАЭС сообщила о нормальном уровне радиации после атак ВСУ

Уровень радиации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нормальным, несмотря на недавнюю атаку ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу станции.

По словам директора по коммуникациям атомной станции Евгении Яшиной, радиационный фон на станции сохраняется в пределах природных значений, однако «ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», которому подвергается ЗАЭС.

11 августа нефункционирующая градирня Запорожской АЭС была атакована с помощью дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС.

Сотрудники станции рассказали экспертам, что риска повышения уровня радиации нет, и впоследствии специалисты МАГАТЭ провели исследование, подтвердившее их слова.

Ранее Захарова отреагировала на пожар на ЗАЭС после атаки ВСУ.

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