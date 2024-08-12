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Рогов предложил запустить хештег для спонсоров Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС

Рогов предложил запустить хештег «Остановите украинский ядерный терроризм»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism («Остановите украинский ядерный терроризм»), посвященный атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данный хештег будет понятен «спонсорам Зеленского и тем силам, которые разжигают конфликт и дают приказы наносить удары по атомной станции». Речь идет, прежде всего, «об англосаксах в лице США и Британии», отметил Рогов.

Жители стран Запада должны знать, что их власти спонсируют ядерный терроризм, к которому прибегает Киев, добавил общественник.

11 августа Рогов заявил, что украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По его данным, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Ранее власти Австрии отреагировали на удар ВСУ по Запорожской АЭС.

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