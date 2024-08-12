На ЗАЭС рассказали о ежедневных атаках Энергодара со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день атакуют Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Тем самым создается угроза безопасности для жителей Энергодара и атомной станции», — сказала Яшина.

До этого она пообещала довести информацию о последствиях удара дрона-камикадзе ВСУ по системам охлаждения ЗАЭС до сведения инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

12 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе усилили меры безопасности на объектах стратегической инфраструктуры, включая ЗАЭС, в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина.

11 августа инфраструктура ЗАЭС впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Затем стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.