Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл главную опасность кабачков с огорода

Врач Шкитин: если почву удобряли химудобрениями, то овощи навредят организму

close
100%
Мария Каримова/«Газета.Ru»

В августе владельцы огородов собирают урожай кабачков, пропуская некоторые овощи, которые в кратчайшие сроки перерастают и формируют более толстую кожицу. На вкус приятнее овощ небольших размеров, поэтому, если интересно получить наиболее нежное и вкусное блюдо без прожилок, то нужно срезать овощи небольших размеров. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.

«Вкусовые качества переросших кабачков меняются из-за разрастания внутри плода клетчатки: своего рода питающей сети и стромы, которая держит его форму. Если срезать кабачок маленьким, то стромы этого овоща, та клетчатка, которая создает ему объем и те сосуды, которые этот овощ питают, будут небольшими и не будут портить вкус овоща. По химическому составу молодой и старый кабачок ничем не отличается. Его польза будет зависеть от почвы, на которой он рос. Если почву удобряли химическими удобрениями, овощи только навредят организму. Конечно, нужны навозы, перегнои, компосты — с таких грядок можно безопасно для здоровья есть любые овощные культуры», — объяснил эксперт.

Также хозяйки чаще всего обжаривают кабачки и баклажаны с большим количеством растительного масла, которое эти овощи хорошо впитывают. Таким образом, вместе с небольшим количеством клетчатки люди потребляют колоссального количества жира.

«За счет избытка жира блюдо начинает влиять на многие органы. Пища становится калорийной и трудно усваиваемой», — предупредил он.

Более полезным вариантом приготовления овощей является тушение.

«Овощные рагу, кабачковая и баклажанная икра — из этих продуктов вы извлечете максимум пользы. Фаршированные кабачки и баклажаны с мясом — самое полезное блюдо, которое только можно придумать с сезонными овощами. В нем будет и клетчатка, и белок», — резюмировал Шкитин.

Ранее юрист ответил, как можно занять соседский огород, чтобы за это ничего не было.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами