На ЗАЭС заявили, что удар дрона ВСУ нарушил физическую целостность станции

Удар украинского беспилотника-камикадзе привел к нарушению физической целостности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила директор по коммуникациям Евгения Яшина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Яшиной, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) является одним из элементов выведения станции из строя. Она назвала происшедшее беспрецедентной угрозой ядерной безопасности, так как ЗАЭС впервые получила столь серьезные повреждения. Была нарушена физическая целостность станции, тем самым попраны базовые принципы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

До этого сообщалось, что пожар на Запорожской атомной электростанции, который произошел из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины, локализован.

11 августа глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По его данным, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за выходные отразили более 40 попыток атак на Энергодар.