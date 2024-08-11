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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется «репетиция осени»

Тишковец: «репетиция осени» в Москве ожидается на следующей неделе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «репетиция осени» ожидается на следующей неделе в Центральной России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в понедельник, 12 августа, в Москве прогнозируется до +20°C, что соответствует климатической норме начала осени, это будет самый прохладный день лета.

Тишковец отметил, что центр североатлантического циклона на следующей неделе окажется над Татарстаном, а Центральная Россия окажется в тыловой части вихря. Из-за этого ветры развернутся на холодные и порывистые северо-западные румбы.

Синоптик добавил, что в пятницу, 23 августа, благодаря гребню антициклона в город вернется лето. Днем максимальная температура составит +20…+25°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что для возвращения купального сезона температура воздуха должна подняться до +27-30°С минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в Центральной России пока не прогнозируется.

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