Экс-советник Кучмы призвал жителей Украины покинуть страну

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо эвакуироваться с территории страны. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.

«Тяжелые удары были нанесены в ночь по Украине. Ну это ясно, будут бить и тяжело будут бить. Я вам говорил, не сидите, нечего сидеть», — сказал Соскин.

По его мнению, в пребывании украинцев в стране нет смысла, поэтому им стоит массово уезжать на Запад, не останавливаясь в Польше.

«Поезжайте туда, на Запад, находите родственников, укореняйтесь. Не в Польшу, конечно. В Польше уже сидит порядка 900 тысяч украинцев», — заявил Соскин.

В ночь на 11 августа взрывы происходили в Харькове, Киеве, в районе Полтавы, Кривом Роге и Хмельницкой области.

По мнению аналитика и экс-директора Королевского института оборонных исследований Майкла Кларка, Россия решительно ответит на атаку Вооруженных сил Украины в Курской области, поскольку президент РФ Владимир Путин не может допустить реализации идеи захвата российской территории впервые с 1941 года.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.