Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы призвал жителей Украины покинуть страну

Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев покинуть страну после ударов России

close
100%
Водник/Wikimedia

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо эвакуироваться с территории страны. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.

«Тяжелые удары были нанесены в ночь по Украине. Ну это ясно, будут бить и тяжело будут бить. Я вам говорил, не сидите, нечего сидеть», — сказал Соскин.

По его мнению, в пребывании украинцев в стране нет смысла, поэтому им стоит массово уезжать на Запад, не останавливаясь в Польше.

«Поезжайте туда, на Запад, находите родственников, укореняйтесь. Не в Польшу, конечно. В Польше уже сидит порядка 900 тысяч украинцев», — заявил Соскин.

В ночь на 11 августа взрывы происходили в Харькове, Киеве, в районе Полтавы, Кривом Роге и Хмельницкой области.

По мнению аналитика и экс-директора Королевского института оборонных исследований Майкла Кларка, Россия решительно ответит на атаку Вооруженных сил Украины в Курской области, поскольку президент РФ Владимир Путин не может допустить реализации идеи захвата российской территории впервые с 1941 года.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами