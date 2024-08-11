Жителей Курской области предупредили о фейковых призывах к эвакуации

Правительство Курской области предупредило о рассылке фейковых сообщений об эвакуации из региона. Подробности рассказали в Telegram-канале региональных властей.

«Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном правительстве, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) планирует вызвать панику и парализовать трассы.

6 августа в МЧС опровергли сообщения об эвакуации из-за атак ВСУ в Курской области. По данным ведомства, указанная информация распространялась не от лица МЧС.

До этого в курских и белгородских пабликах появилась ориентировка на автомобиль скорой помощи «под управлением неустановленных вооруженных военнослужащих ВСУ». Позже появилась информация, что эти сведения является фейком.

Ранее в России приняли меры по блокировке фейков о ситуации в Курской области.