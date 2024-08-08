В сети появились фейки о разъезжающей по Курской области скорой с солдатами ВСУ

В курских и белгородских пабликах появилась ориентировка на автомобиль скорой помощи «под управлением неустановленных вооруженных военнослужащих ВСУ». Но это фейк. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», для составления ориентировки была использована фотография, сделанная 3 года назад (еще во времена ковида). Кроме того, никакие автомобили скорой помощи с московскими номерами на данный момент в розыск не объявлялись, а в самом бланке есть ошибка в названии улицы», — говорится в сообщении.

Позже УМВД России по Курской области также опровергло недостоверную информацию.

«Ориентировка подписана начальником УМВД России по Курской области В.А. Косаревым. Данная информация является недостоверной», — отметили в ведомстве.

До этого в сети появилось видео с последствиями атаки ВСУ на Суджу в Курской области.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее появилось видео с расстрелянной ВСУ Lada, в которой ехали россияне рядом с Суджей.