Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети появились фейки о разъезжающей по Курской области скорой с солдатами ВСУ

В курских пабликах появились фейки об автомобиле скорой помощи с военными ВСУ

close
100%
МВД РФ по Курской области

В курских и белгородских пабликах появилась ориентировка на автомобиль скорой помощи «под управлением неустановленных вооруженных военнослужащих ВСУ». Но это фейк. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», для составления ориентировки была использована фотография, сделанная 3 года назад (еще во времена ковида). Кроме того, никакие автомобили скорой помощи с московскими номерами на данный момент в розыск не объявлялись, а в самом бланке есть ошибка в названии улицы», — говорится в сообщении.

Позже УМВД России по Курской области также опровергло недостоверную информацию.

«Ориентировка подписана начальником УМВД России по Курской области В.А. Косаревым. Данная информация является недостоверной», — отметили в ведомстве.

До этого в сети появилось видео с последствиями атаки ВСУ на Суджу в Курской области.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее появилось видео с расстрелянной ВСУ Lada, в которой ехали россияне рядом с Суджей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами