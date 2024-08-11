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В Татарстане мужчина насиловал двух соседских девочек и снимал это на камеру

В Татарстане будут судить мужчину, который надругался над двумя девочками

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Татарстане будут судить местного жителя, который изнасиловал двух соседских девочек и снимал свои действия на камеру. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, в 2022 году житель Татарстана приставал к двум соседским девочкам, мужчина совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера и снимал это на камеру. Он угрожал девочкам, если они расскажут кому-то о произошедшем.

Спустя год, жена злоумышленника нашла в его телефоне порнографические материалы и сообщила об этом родителям пострадавших девочек. Семьи обратились в правоохранительные органы.

К моменту задержания злоумышленник удалил записи из памяти телефона. Однако криминалистам следственного управления удалось получить неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершенным преступлениям. Было возбуждено два уголовных дела, материалы расследований переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

Ранее россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы и получил 18 лет.

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