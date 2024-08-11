Жильцы пострадавшего от падения ракеты дома в Курске будут эвакуированы в ПВР

Жильцы девятиэтажного дома в Курске, который пострадал от падения украинской ракеты, будут эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР), находящийся в загородном лагере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Куцак.

11 августа стало известно, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего начался пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать. Как уточнили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. По информации временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, число пострадавших в результате падения ракеты на дом в Курске увеличилось до 13 человек.

В результате украинской атаки также пострадал пункт выдачи заказов Ozon в городе.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.