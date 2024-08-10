Для некоторых жителей Курской области отменили плату за ЖКУ

Жителям Курской области, которых будут переселены в связи с боевыми действиями в регионе, отменили плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.

Он заявил, что соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба, прошедшем 10 августа. По словам чиновника, плату за ЖКУ отменили для жителей районов региона, по которым оперштабом принял решение о переселении. Он уточнил, что жители не будут платить за август.

10 августа сообщалось, что жители Курской области, которые пострадали от ЧС, получат отсрочку по выплатам кредитов и другие меры поддержки.

Также стало известно, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек.

При этом свыше 4,4 тыс. человек из приграничных районов были размещены в пунктах временного размещения.

Ранее мэр Курска рассказал об обстановке в городе.