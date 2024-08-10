Губернатор Артамонов объяснил громкие хлопки в Липецке

Жители ряда районов Липецка могли слышать хлопки, поводов для беспокойства нет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Вижу в социальных сетях беспокойство жителей по поводу хлопков, которые сегодня были слышны в Липецке. Прошу не волноваться», — сообщил губернатор.

Артамонов пояснил, что это взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Губернатор подчеркнул, что процесс под контролем специалистов. Безопасности жителей проводимые мероприятия не угрожают.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Сообщалось, что в результате удара возникли масштабные разрушения, включая возгорание на военном аэродроме.

Для того, чтобы устранить все последствия, а также обеспечить безопасность местных жителей в Липецком муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стала известна цель атаки ВСУ на Липецк.