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Россия передала Анголе 50 машин скорой помощи

Посольство: РФ передала Анголе 50 машин скорой помощи повышенной комфортности

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Zhang Baoping/Global Look Press

В рамках оказания гуманитарной помощи Анголе Россия передала 50 машин скорой помощи повышенной комфортности на базе автомобиля «ГАЗель Бизнес 4х4». Ключи от машин передал посол России в Луанде Владимир Тараров министру здравоохранения Анголы Силвии Пауле Валентин Лутукуте, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония передачи прошла в ангольской столице Луанде. Тараров отметил, что правительство Анголы придает большое значение модернизации и улучшению национальной системы здравоохранения.

Дипломат рассказал, что президент Анголы Жоау Лоуренсу лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь министерству здравоохранения в оснащении современными машинами скорой помощи.

«Президент России дал указание удовлетворить эту потребность и направить в Анголу современную технику», - подчеркнул Тараров на церемонии передачи машин.

До этого стало известно, что бананы из Анголы, Индии и Нигерии могли бы полностью заместить фрукты из Эквадора на полках российских магазинов.

Ранее Ангола отчиталась о первых результатах по добыче нефти после выхода из ОПЕК.

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