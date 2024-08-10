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В Минздраве высказались о ситуации Курской области

Мурашко: медпомощь в Курской области не ограничена на фоне обстрелов в регионе

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что плановая медицинская помощь в Курской области не ограничена, несмотря на обстрелы в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу также отметить, что плановая помощь не ограничена – также оказывается в полном объеме. Требующие лечения на уровне федеральных и высокотехнологичных многопрофильных центров пациенты эвакуируются в город Москву», – сказал Мурашко.

По словам Мурашко, медицинские учреждения Курской области оказывают помощь с самого начала нападения украинских частей. Для усиления медицинской помощи в регион были переведены силы и средства из федеральных учреждений, а также из московского региона, близлежащих регионов, Воронежской и Белгородской областей. В регион были переброшены медицинские кадры, оборудование и лекарства. Помощь оказывается в полном объеме.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в администрации Курской области назвали обстановку в регионе контролируемой.

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