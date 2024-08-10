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В Минздраве обсудили организацию медпомощи в Курской области

Минздрав РФ: Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В ходе рабочей поездки в Курскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел совещание по организации медицинской помощи в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Курскую область провел совещание организации медпомощи в регионе», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Министерство здравоохранения России заявило, что в Курской области достаточно лекарств, медицинских изделий, а также коек для оказания медпомощи пострадавшим.

8 августа в Минобороны отчитались о боях на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в администрации Курской области назвали контролируемой оперативную обстановку в регионе.

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