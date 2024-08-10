Гладков рассказал об ударах украинских беспилотников по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по региону.

В поселке Политотдельский атакован инфраструктурный объект — повреждены остекление и фасад. Осколками посекло «Газель».

В Дроновке Грайворонского округа при сбросе взрывного устройства с дрона разрушены хозяйственные постройки.

Пострадавших в результате инцидентов нет.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары еще по двум населенным пунктам Белгородской области, пострадал мирный житель. Удар пришелся по Шебекино. Женщину с контузией военнослужащие доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

До этого министерство обороны Российской Федерации сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Белгородской области.