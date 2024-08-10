Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал об ударах украинских беспилотников по Белгородской области

Гладков: беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области

close
100%
Настоящий Гладков' class="item-image" >
Телеграм-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по региону.

В поселке Политотдельский атакован инфраструктурный объект — повреждены остекление и фасад. Осколками посекло «Газель».

В Дроновке Грайворонского округа при сбросе взрывного устройства с дрона разрушены хозяйственные постройки.

Пострадавших в результате инцидентов нет.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары еще по двум населенным пунктам Белгородской области, пострадал мирный житель. Удар пришелся по Шебекино. Женщину с контузией военнослужащие доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

До этого министерство обороны Российской Федерации сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами