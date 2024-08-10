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Уровень воды в стамбульских плотинах резко упал из-за засухи

Halk tv: уровень воды в плотинах Стамбула снижается из-за экстремальной жары

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DHA

Уровень воды в стамбульских плотинах снижается из-за экстремальной жары и отсутствия осадков в мегаполисе. Об этом сообщил телеканал Halk tv.

«На сегодняшний день уровень воды в плотинах Стамбула упал до 54,52%. Заполняемость плотины Алибейкей снизилась до 21,79%», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Алибейкей является одной из важнейших плотин, которая обеспечивают водой Стамбул. Она пострадала от засухи и заполняемость плотины водой, которая в зимние месяцы была заполнена на 80 процентов, на сегодняшний день снизилась до 21,79 процента. В результате участки, которые до этого были заполненные водой в озере-плотине, полностью высохли.

В прошлом году жителей Стамбула предупреждали о грядущем дефиците воды в городе. Сообщалось, что уровень наполненности местных водохранилищ опустился до самых низких показателей с 2014 года.

Ранее ученые фиксировали усиление засух по всему миру.

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