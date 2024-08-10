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Радиационный фон на Курской АЭС в норме

Глава «Росатома» Лихачев назвал атаку на Курскую область угрозой постулатам МАГАТЭ

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Управление коммуникаций Курской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал атаку ВСУ на Курскую область прямой угрозой для Курской АЭС и развития всей мировой атомной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением Лихачев выступил в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом», — заявил он.

При этом подчеркивается, что радиационный фон на Курской АЭС и в Курчатове находится в пределах природных значений.

До этого в Росатоме сообщили, что у Курской атомной станции работают энергоблоки № 3 и 4, а энергоблоки № 1 и 2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области.
8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало. Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее руководство «Росатома» решило сократить число сотрудников на Курской АЭС.

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Атаки на Курскую область
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