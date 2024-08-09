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«Росатом» уменьшает число сотрудников на Курской АЭС

Руководство «Росатома» решило сократить число сотрудников на Курской АЭС

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Управление коммуникаций Курской АЭС

Госкорпорация «Росатом» сообщила в Telegram-канале, что руководство приняло решение об уменьшении количества персонала на Курской АЭС-2.

«В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2», — говорится в публикации.

Отмечается, что оставшиеся специалисты продолжат работы в соответствии с графиком в штатном режиме.

До этого глава Курчатова, где расположена Курская АЭС, Игорь Корпунков сообщил что обстановка в городе напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации, но тем не менее все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме.

ВС РФ наращивают силы в Курской области, в регион направлена тяжелая техника. Бои продолжаются четвертый день, по данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 900 военных и более 100 единиц техники. Врио губернатора области Смирнов назвал обстановку сложной, ситуация признана ЧС федерального характера. Бои идут в «нескольких десятках километров» от города — спутника Курской АЭС, из Суджи продолжают эвакуировать жителей. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.

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