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В Москве начали обучать наблюдателей к выборам в сентябре

В Москве началась подготовка общественных наблюдателей к выборам в Мосгордуму

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Depositphotos

Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы начал свое обучение к выборам в сентябре, сообщает Telegram-канал «Общественный штаб: выборы-2024».

Обучение наблюдателей пройдет в онлайн-формате, а также с ними будут заниматься наставники.

Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой, участие наблюдателей не только реализует их гражданское право, но и внесет значительный вклад в развитие демократических процессов в столице.

«Ваша работа является ключевым элементом в обеспечении прозрачности и легитимности процедуры голосования на предстоящих выборах», — сказал он.

Напомним, в Москве с 6 по 8 сентября пройдут выбору в Мосгордуму.

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