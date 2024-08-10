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Собянин заявил о готовности Москвы помогать Курской области столько, сколько потребуется

Собянин: Москва направит в помощь Курской области свои силы и ресурсы

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Егор Алеев/РИА Новости

Москва по поручению президента России Владимира Путина направляет свои силы и ресурсы в Курскую область, чтобы создать там условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания.

Задействованы 1000 сотрудников московского Комплекса городского хозяйства, 345 единиц техники. Собянин пообещал, что будет сделано все возможное, чтобы поддержать жителей пострадавшего региона.

Мэр подчеркнул, что столичные службы будут работать на месте столько, сколько нужно.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали предоставлять выплаты.

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