Российские дипломаты будут добиваться доступа к экстрадированному в США Петрову

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке получило от властей уведомление об экстрадиции в США россиянина Артура Петрова. Российские дипломаты будут добиваться доступа к нему, сообщил ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Нью-Йорке Александра Захарова.

«Мы получили уведомление о задержании нашего гражданина и о его экстрадиции <…>. Речь идет об Артуре Петрове», — сказал дипломат, уточнив, что у мужчины двойное гражданство — России и Германии.

Генконсул обратил внимание, что американской стороне уже направили запрос на телефонный разговор и посещение заключенного.

9 августа Минюст США заявил, что Петров был экстрадирован в США и предстал перед американским судом. В общей сложности ему предъявлены обвинения по 11 пунктам.

В апреле стало известно, что Апелляционный суд Кипра одобрил экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, обвиняемого в незаконном экспорте в РФ микроэлетроники.

Ранее в Казахстане задержали объявленного в межгосударственный розыск россиянина.