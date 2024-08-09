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Задержанного на Кипре россиянина экстрадировали в США

Задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова экстрадировали в США

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Задержанного на Кипре 33-летнего россиянина Артура Петрова экстрадировали в США. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства юстиции.

Отмечается, что Петров имеет двойное гражданство России и Германии. По запросу США его задержали в августе 2023 года.

Следствие полагает, что Петров может быть причастен к закупке микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии, что является нарушением экспортных ограничений.

«Благодаря усилиям наших партнеров ... здесь и за рубежом Петров сейчас находится под стражей в США и предстанет перед судом. Этот случай демонстрирует, что мы будем неустанно работать с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы защитить национальную безопасность и пресечь и преследовать в судебном порядке незаконные поставки военных технологий из США в Россию», — подчеркнул прокурор США Дэмиан Уильямс по Южному округу Нью-Йорка.

До этого в Казахстане задержали объявленного в межгосударственный розыск россиянина.

Ранее россиянин Петров заявил, что суд Кипра дал согласие на его экстрадицию в США.

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