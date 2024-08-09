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Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Постпредство РФ в Вене: Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

Российская Федерация уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской атомной электростанции (АЭС) в связи с нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене, сообщает в Telegram-канале дипмиссии.

«8 августа на станции были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — сказано в заявлении.

До этого в Госдуме сообщили, что на безопасность Курской АЭС брошены дополнительные силы, отвечать за это будут и артиллерийские, и авиационные, и регулярные войска.

В Курскую область для участия в боях против Вооруженных сил Украины прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, жителей приграничных районов эвакуируют. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить помощь населению. Бои продолжаются четвертые сутки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский дипломат заявил, что ВСУ в Курской области действуют по лекалам ИГИЛ (организация запрещена в России).

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