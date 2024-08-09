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Стало известно состояние 55 пострадавших при обстрелах Курской области

Мурашко рассказал о состоянии 55 пострадавших при обстрелах Курской области

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пострадавшие при обстрелах Курской области со стороны Украины находятся в стационарах, состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей. 12 человек — в тяжелом состоянии», — рассказал министр.

Мурашко добавил, что медики оказали амбулаторную помощь 20 пострадавшим, в том числе двоим детям.

По данным министра, специалисты доставили двоих детей, которые пострадали при обстрелах Курской области, на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Дорогу до больницы они перенесли хорошо.

До этого в Минцифры РФ сообщили, что меры поддержки для пострадавших жителей Курской области доступны на портале «Госуслуги». Там для граждан предусмотрены четыре вида выплат: пострадавшим при чрезвычайной ситуации или членам семьи, которые потеряли родственника при ЧС, а также за утрату имущества или вред здоровью.

Ранее очевидец рассказал о ситуации в Курске.

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