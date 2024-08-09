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В Липецкой области отменили режим ЧС

В Липецком округе отменили режим ЧС, введенный после атаки БПЛА

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Власти Липецкой области отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после массированной атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«Режим ЧС ввели в Липецком районе рано утром после массированной атаки БПЛА для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Жители четырех населенных пунктов были эвакуированы в ПВР. Сейчас люди уже вернулись в свои дома», — проинформировали в пресс-службе.

До этого в сети появилось видео из Липецкой области, которая в ночь 9 августа попала под удар 19 дронов ВСУ.

В результате произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

Губернатор региона Игорь Артамонов призвал жителей не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее в Липецкой области ликвидировали последствия повреждения энергообъекта.

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Удар по Липецку
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