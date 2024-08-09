В Госдуме оценили закон о новой прибавке к пенсии

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб заявила, что прибавка к пенсии в размере 1200 рублей будет выплачиваться инвалидам и пенсионерам в проактивном (беззаявительном) режиме. Об этом пишет RT.

По словам парламентария, нововведение вступит в силу 1 января 2025 года. На прибавку к денежным пособиям смогут рассчитывать граждане старше 80 лет и инвалиды I группы. Она будет предоставляться в беззаявительном режиме.

«Сегодня эти деньги тоже выплачиваются, но они выплачиваются в том случае, если инвалид представит лицо, за ним ухаживающее», — подчеркнула законодатель.

Она добавила, что благодаря этой мере количество получателей прибавки к пенсии может увеличиться в два раза. В настоящее время ее начисляют примерно 2,5 млн человек, уточнила Бессараб.

Как сказала депутат, надбавка в размере 1200 рублей будет индексироваться наравне с другими прибавками к пенсии.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение пенсии для некоторых категорий граждан. В документе отмечается, что в следующем году увеличенное пособие начнут получать пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы. При этом изменения не коснулись инвалидов I группы с детства, на которых родители или опекуны оформили постоянный уход.

Ранее в РФ определили средний размер пенсии по стране.