Жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении домов

Жителям Липецкой области, чьи дома пострадали в результате ночных атак украинских беспилотников, будет оказана помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Губернатор пояснил, что домов, поврежденных обломками и осколками, немного. Их осматривают специалисты и спасатели.

«Помощь в восстановлении будет оказана», — написал Артамонов.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения БПЛА произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации, позже сообщалось, что красный уровень угрозы отменили.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что эвакуированные жители Липецкого района могут возвращаться домой.